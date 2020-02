Miasto zdecydowało, co chce dalej zrobić z malowidłem odkrytym na dworcu PKS w Opolu

Na malowidło natrafiono podczas prac rozbiórkowych w poczekalni dworca PKS w Opolu. Znajdowało się za boazerią. To praca mająca około 1,7 metra wysokości i ponad 5,2 metra szerokości. Przedstawia dwie grupy ludzkich postaci. Jedna znajduje się przy dorożce, a druga przy autobusie.

Co z malowidłem na dworcu PKS w Opolu? Jest ekspertyza

- W obu przypadkach zalecono m.in. szczegółową dokumentację inwentaryzacyjną i fotograficzną, a następnie wykonanie kalki z polichromii oraz pobranie próbek koloru i materiału, aby możliwe było skopiowanie tej pracy – opisuje.

- Transfer malowidła wraz z kawałkiem ściany, na którym się znajduje, wskazywany jest jako ostatnia opcja. Malowidło jest wykonane na cienkiej warstwie tynku na cegłach. Istnieje duże ryzyko, że przy próbie przeniesienia dzieło to by popękało. Jednocześnie byłaby to operacja znacznie bardziej kosztowna i czasochłonna, niż skopiowanie malowidła – argumentuje Katarzyna Oborska-Marciniak.