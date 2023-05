Międzynarodowa szajka oszustów stanęła przed sądem dzięki śledczym z Opola

Trafiła kosa na kamień

W kwietniu i maju 2021 roku w bankomatach na terenie Opola i Wrocławia ktoś wypłacił z tego konta łącznie kilkaset tysięcy złotych, co zostało wychwycone przez system bankowy i przekazane policji. Tak sprawa trafiła do śledczych z Opola, którym w wyniku bardzo żmudnego postępowania udało się ustalić, że wytransferowane przez bankomaty pieniądze, to wyłudzona „zapłata” od firmy z Hamburga, która jeszcze nie zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa.

Międzynarodowa sieć przestępcza

W dalszym śledztwie policjanci i prokuratorzy z Opola ustalili dodatkowo innych poszkodowanych w kolejnych krajach. W drodze pomocy prawnej z zagranicznymi organami ścigania udało się do nich dotrzeć i potwierdzić mechanizm przestępstwa.

W efekcie śledztwa zatrzymano w sumie sześć osób. Czterej to obywatele Nigerii, którzy czekają na wyrok w tymczasowym areszcie. Pomagały im dwie kobiety – Polka i Ukrainka, które na rozprawie przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu odpowiadają z wolnej stopy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.