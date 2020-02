Międzynarodowy Dzień Pizzy 2020. Pod Opolem powstaje neapolitański przysmak

To, co znajdzie się na cieście zależy od fantazji klientów. Wbrew stereotypowi rodowici Włosi lubią eksperymenty, dlatego amatorów ma m.in. pizza z ziemniakami.

- Charakteryzuje się ona wyższymi, chrupkimi rantami i miękkim środkiem - mówi Radosław Denisz. - Ciasto to tylko cztery składniki: mąka, woda, sól i drożdże. Mąkę sprowadzamy z Włoch, bo ona też ma wpływ na efekt końcowy.

- Sekret idealnej pizzy neapolitańskiej tkwi w cieście. Po wyrobieniu trafia ono na dobę lub dwie do lodówki. Dopiero wtedy ciasto zyskuje odpowiednią strukturę, przez co pizza ma niepowtarzalny smak - wyjaśnia Radosław Denisz z pizzerii Casa Milano w podopolskich Lędzinach.

- Na Dzień Pizzy przygotowaliśmy przysmak z małymi pulpecikami w sosie pomidorowym z dodatkiem sera. W Polsce to ewenement, ale na południu jest to bardzo popularna pizza - mówi Magdalena Denisz z Casa Milano. - Klasyczna margherita to dziś za mało, bo Opolanie szukają nowych kulinarnych doznań. Dlatego na każdy miesiąc przygotowujemy pizzę w jakiejś nieoczywistej, zaskakującej odsłonie, na przykład z dynią, burakiem, krewetkami i sałatą lodową, czy ze świeżą figą.