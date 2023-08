Międzynarodowy Dzień Psa. Pokazaliście nam swoje pieski. Oto najlepsi przyjaciele naszych czytelników

26 sierpnia świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa.

Skąd taka data? Święto wymyślono w USA, a datę wyznaczono w dniu, kiedy pewna amerykańska rodzina przygarnęła psa. Oficjalne święto psów ustanowiono w 2007 roku.

Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Dobrze byłoby, aby także człowiek był najlepszym przyjacielem psa.

Miłośnicy zwierząt i wolontariusze mówią, że lato jest bardzo dobrym czasem na wyznaczenie Dnia Psa. Bo jest to okazja do zastanowienia się nad losem psów. To właśnie latem najwięcej psów trafia do schronisk, ponieważ ich niezbyt odpowiedzialni opiekunowie nie mają pomysłu, co z nimi zrobić, kiedy planują wakacyjne wojaże i urlop na plaży!