Międzynarodowy Dzień Seksu... na wesoło! Kto świętuje na własną rękę? Zobacz MEMY, dzięki którym będziesz płakać ze śmiechu.

Międzynarodowy Dzień Seksu znajduje się liście świąt nietypowych i według kalendarza o takiej samej nazwie obchodzi się 7 czerwca. Wokół tego święta krąży wiele nieprawdziwych informacji, w związku z czym wiele osób traktuje go z przymrużeniem oka. Przyłączając się do tej słusznej grupy zebraliśmy dla was najlepsze memy inspirowane Międzynarodowym Dniem Seksu. Można popłakać się ze śmiechu!

Międzynarodowy Dzień Seksu dla wielu osób może wydawać się świętem kontrowersyjnym. Faktem jest, że seks już dawno przestał być tematem tabu, wiele osób mówi o nim otwarcie. I choć 7 czerwca nie jest świętem oficjalnym, jest nawet wiele wątpliwości co do tego, że taki dzień został w ogóle kiedykolwiek ustalony, nie przeszkadza to ludziom celebrować jego temat.

Międzynarodowy Dzień Seksu na pewno można znaleźć w kalendarzu świąt nietypowych co jest doskonałym pretekstem dla internautów do żartów. Istnieje wiele memów inspirowanych 7 czerwca i nawiązujących do tego święta - dlatego ich fani z pewnością będą uradowani.

Tak naprawdę – 7 czerwca – to jak każda inna okazja świetny powód do żartów.

Memy, czyi obrazki lub zdjęcia opatrzne trafnym, zabawnym komentarzem od lat cieszą się ogromną popularnością wśród internautów. Dlatego też Międzynarodowy Dzień Seksu to kolejna okazja do tworzenia zabawnych kolaży. Zebraliśmy dla Was najlepsze. Znajdziecie je w galerii poniżej: