Miejsca dla uchodźców zapełniają się w błyskawicznym tempie. Opolanie pomagają na wielką skalę

Gminy i powiaty opracowały statystyki na podstawie osób, które zgłosiły się po pomoc lub z którymi urzędnicy mieli jakąkolwiek styczność. Nie są one zatem pełne. Statystyki nie uwzględniają np. sytuacji, w których osoby pracujące dotychczas w Polsce zdecydowały się ściągnąć tutaj pozostałą część rodziny i na razie nie zgłosiły tego faktu do urzędu.

Dane pokazują jednak w jak szybkim tempie przybywa uchodźców w regionie. W samym Opolu przez punkt recepcyjny w domu „Sokrates” przewinęło się do tej pory ok. 800 osób. W powiecie krapkowickim zamieszkało już 562 obywateli z Ukrainy, a w strzeleckim - 594. Co ciekawe, gmina Strzelce Opolskie podaje, że uchodźców przybywa obecnie w tempie 50 osób dziennie.