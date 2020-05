Miejskie przedszkola i żłobki w Opolu mają być czynne od 18 maja. Będą działały pod specjalnym reżimem sanitarnym

Samorządy mają możliwość otwierania prowadzonych przez siebie żłobków i przedszkoli od 6 maja. Opolski ratusz na początku miesiąca informował, że nie nastąpi to jednak wcześniej, jak 18 maja. Miasto sygnalizowało, że niewykluczone jest też późniejsze wznowienie działania placówek, ale wszystko wskazuje na to, że ostatecznie będą one otwarte w najbliższy poniedziałek.

Ze wstępnych szacunków urzędu miasta podobna sytuacja ma mieć miejsce w żłobkach. Ratusz informował, że rodzice dzieci, które nie pójdą do obu typów placówek nie poniosą żadnych opłat.

Od poniedziałku żłobki i przedszkola będą działały pod specjalnym reżimem sanitarnym. Oznacza to m.in., że dzieci nie będą mogły przynosić do nich swoich zabawek. Nie będzie też wyjść na spacery.

Rodzice i opiekunowie dzieci będą zobowiązani do podpisania oświadczenia, że biorą odpowiedzialność za posłanie dziecka do przedszkola lub żłobka. Do tego dochodzi konieczność podpisania zgody na badanie temperatury dzieci. Placówki są bowiem zobowiązane do prowadzenia kart temperatury dzieci.