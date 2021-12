Mieli być na zwolnieniu lekarskim, byli na wakacjach nad Bałtykiem i w Grecji. Jaka spotkała ich kara?

- Wartość zasiłków chorobowych jakie zakwestionował opolski ZUS w lipcu, sierpniu i wrześniu jest tylko trochę mniejsza od sumy cofniętych zasiłków za całe pierwsze półrocze - wskazuje Sebastian Szczurek, rzecznik opolskiego oddziału ZUS.

Dzięki weryfikacji wykorzystywania zwolnień lekarskich między styczniem a czerwcem opolski ZUS odzyskał 79 tys. zł. Kontrola przeprowadzona w okresie o połowę krótszym czyli w lipcu, sierpniu i wrześniu przyniosła podobny rezultat finansowy. ZUS wystąpił o zwrot lub wstrzymał wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 73,6 tys. zł.

W wakacyjne miesiące opolski ZUS zweryfikował jak 240 osób realizowało wskazania lekarzy. W regionie niemal co czwarty ubezpieczony nie stosował się do zasad wykorzystywania zwolnienia chorobowego. Stąd 64 osoby zostały pozbawione prawa do zasiłku chorobowego.

Czy opolanie zwracali zasiłki chorobowe niż mieszkańcy innych części kraju?