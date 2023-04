Mieszkańcy narzekają na hałasowanie dzieci grających w piłkę. Ratusz odpowiada, że trzeba było mieć świadomość sportowego sąsiedztwa

Na koniec dodaje, że urząd miasta zdaje sobie sprawę, że sąsiedztwo otwartego terenu sportowo-rekreacyjnego może być uciążliwe, tak jak uciążliwe jest choćby sąsiedztwo placu zabaw, szkoły czy przystanków autobusowych. Dlatego opracowano wytyczne, które mają obniżyć poziom hałasu generowanego przez użytkowników lub przy pielęgnacji boisk.

- Aby takie rozwiązania zostały wprowadzone, polecono ćwiczenia przy zamkniętych oknach; przy organizacji meczów skierowanie nagłośnienia w stronę północną, czyli przeciwną do budynków mieszkalnych, a organizacja większych imprez z udziałem publiczności będzie zgłaszana mieszkańcom z wyprzedzeniem. To oczywiście są wytyczne, ponieważ nikt nie wyobraża sobie, aby w okresie letnim, gdy temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, nie otwierać okien na sali. Byłoby to niebezpieczne dla osób korzystających z tej infrastruktury sportowej - podkreśla rzecznik opolskiego ratusza.