Mieszkańcy Niwek przez kilka dni zebrali prawie 50 worków śmieci

Uczestniczki akcji, bo to głównie panie odpowiedziały na apel, umówiły się, że worki z odpadami będą składać w miejscu, które wszyscy w Niwkach świetnie kojarzą, czyli pod Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji. Okazało się, że zebrało się tego blisko 50 worków po 120 litrów każdy. 23 zostały wypełnione szkłem, kolejne 25 zapełnił plastik.

Pomysł zorganizowania akcji, która nazwaliśmy „Czysta Polska – czyste Niwki” powstał trochę na marginesie epidemii koronawirusa – mówi Danuta Pawliszyn, sołtys Niwek. - Wielu z nas pracuje trochę mniej, z konieczności jest dłużej w domu. Początek sprzątaniu dała moja sąsiadka, pani Marzena, a ja dzwoniłam do ludzi, zapraszając do udziału. Włączyła się rada sołecka, gmina pomogła m.in. przy zakupie worków, a za zbieranie śmieci zabrało się około 20 osób. Podzieliliśmy się miejscami, gdzie kto będzie pracował, nie wyłączając leśnych obrzeży wsi i ścieżek rowerowych.

Niełatwo zrozumieć, że w czasach, gdy wszyscy i tak płacimy za segregowanie śmieci, ktoś wywozi je do lasu zamiast wrzucać do kubła.

- Nasza wioska istnieje 200 lat i obawiam się, że tradycja wożenia śmieci do lasu nie jest dużo krótsza – gorzko żartuje Danuta Pawliszyn. - A mówiąc serio, sporo odpadów znalezionych w lesie leżało tam od wielu lat. Wreszcie zniknęły. A turystów czy rowerzystów pozostaje prosić, by pustą paczkę po papierosach czy butelkę po napoju wrzucali do kosza albo zabierali ze sobą.