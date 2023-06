Mieszkańcy Nysy chętnie korzystają z tężni. To nowe miejsce spotkań. Przychodzą nie tylko seniorzy

Nyska tężnia powstała w centrum miasta, na placu Paderewskiego. Ten nowy obiekt ma pełnić funkcję rekreacyjną i wypoczynkową stanowiąc bezpłatną, ogólnie dostępną dla mieszkańców atrakcję.

Otwarcia, które odbyło się 1 czerwca obiekt odwiedza wielu mieszkańców Nysy.

- To bardzo trafiona inwestycja. Przychodzę tutaj codziennie. Szum spływającej z góry wody bardzo mnie relaksuje. Co do innych jej zdrowotnych właściwości, to jeszcze nie mam zdania, bo obiekt działa od początku miesiąca – mówi pan Jan z Nysy.