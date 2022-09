Mieszkańcy Opolszczyzny mają problem z opałem. Po węgiel jak po meble w PRL-u. Dlaczego tak trudno kupić tani węgiel ze sklepu PGG?

- Od dwóch miesięcy próbuję kupić choć tonę węgla z PGG. Strona internetowa działa do ok. godz. 15, a potem jest nieosiągalna aż do 17. Nie wiem, jak inni to robią, ale ja na kilkanaście prób nie kupiłam nawet kilograma - skarży się mieszkanka z podopolskiej Dąbrowy.