Mieszkańcy Opolszczyzny skarżą się, że ceny węgla rosną w zastraszającym tempie! Jakie są tego przyczyny?

Pani Magdalena z Głubczyc alarmuje, że jeszcze w lipcu tona węgla kosztowała 800 zł. Obecnie jest to już 1350 zł!

- Nie wiem z czego to wynika, ale jeśli tak dalej pójdzie, w górę pójdą ceny innych produktów. Elektrownie potrzebują przecież węgla do produkcji prądu i zaraz wzrosną opłaty za energię, a to pociągnie kolejne podwyżki – mówi.