Mieszkańcy Prudnika chcą przyjąć kardynała Wyszyńskiego za patrona

587 tys. zł. Sztab WOŚP Opole podsumował zbiórkę w 2020 r.

Najdroższy wylicytowany na internetowej aukcji przedmiot wystawiony przez opolski sztab to Płytka ceramiczna Paradyż z autografem Jurka Owsiaka. Sztab w Opolu podsumował już tegoroczną zbiórkę. Do 568,6 tys. zł zebranych do puszek doszło ponad 18 tys. zł z licytacji internetowych...