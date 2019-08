Mieszkańcy: Schną drzewa na ul. Krakowskiej i na rynku. Ratusz: Są podlewane [WIDEO, ZDJĘCIA]

Podobne komentarze można usłyszeć w temacie drzewek nasadzonych w ciągu ul. Krakowskiej. – Nie mam zastrzeżeń co do tego, że się tu pojawiły. Ale wyglądają marnie. Nie wiem, czy doczekam czasów, kiedy będą dawały cień, jeśli miasto ciągle wymienia te co uschły na nowe – komentuje pan Bogdan, mieszkaniec centrum Opola.

- Jeśli chodzi o ul. Krakowską, to przy nasadzeniach wilgotność gleby utrzymywana jest poprzez system nawadniający, który został tam zainstalowany przy okazji przebudowy deptaku – mówi.

- Wygląda na to, że drzewka, które zrzuciły część liści uruchomiły mechanizmy obronne. Zdaniem specjalistów od zieleni to się zdarza. Nie oznacza to jednak, że uschły, wbrew temu, co niektórzy starają się ludziom wmówić. Musimy przy tym pamiętać, że na ul. Krakowskiej posadzono dosyć duże drzewa. A tym z reguły trudniej przyjąć się w nowym miejscu, niż niewielkim sadzonkom – argumentuje.

Katarzyna Oborska-Marciniak zaznacza, że na sytuację ma też wpływ susza. – To trudny rok. Oznaki jesieni widać już na większych drzewach na terenie całego Opola. Staramy się pomagać roślinności tak, jak to tylko możliwe. Nie jesteśmy jednak w stanie podlać każdego drzewa w mieście – stwierdza.