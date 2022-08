Mieszkańcy wielkiego osiedla mają wreszcie przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej

- Otwarcie przychodni na terenie naszego szpitala jest niezwykle ważne z punktu widzenia pacjentów, dlatego, że my oferujemy usługi w systemie ostrym zabezpieczenia szpitalnego, systemie planowym i systemie ambulatoryjnym, ale nie mieliśmy w swoim portfolio podstawowej opieki zdrowotnej – informuje Dariusz Madera, dyrektor generalny USK. – Od dziś pacjenci będą mieli dostęp do pełnego zakresu usług.

Inwestycja kosztowała ok. 2 mln zł, w tym remont budynku wyniósł 1,5 mln zł i wynikał z konieczności dostosowania pomieszczeń na potrzeby placówki. Pozostałe pieniądze zostały wydane na wyposażenie.

- Bardzo nam zależało, żeby utworzyć przychodnię właśnie na Malince – mówi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. – To osiedle jest bardzo gęsto zamieszkałe, szczególnie przez młode rodziny i stale się rozbudowuje, a mieszańcy nie mieli dotąd dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej.

Podmiotem prowadzącym przychodnię jest niedawno utworzona spółka Centrum Zdrowia, która ma w Opolu jeszcze trzy przychodnie, m.in. przy ul. Kościuszki i Waryńskiego.

- W nowej przychodni zatrudnionych jest trzech pełnoetatowych lekarzy – medycyny rodzinnej i pediatrów. Natomiast docelowo mamy pięć gabinetów - trzy dla dorosłych i dwa dla dzieci – mówi Tomasz Halski, prezes Centrum Zdrowia. – Obecnie mamy zapisanych ponad 200 pacjentów. Dziś pierwszy przyszedł zapisać się już o 4. rano. Ale naszym celem jest 12,5 tysiąca.

Centrum Zdrowia stara się o pozyskanie do pracy kolejnych lekarzy. Niewykluczone, że będą to medycy z Ukrainy.

- Już dwie lekarki z Ukrainy z dobrą znajomością języka polskiego, pediatra i specjalistka medycy rodzinnej otrzymały zgodę na pracę z Ministerstwa Zdrowia i teraz czekają na opinię Okręgowej Izby Lekarskiej – informuje Tomasz Halski. – Trzy kolejne oczekują na decyzję ministerstwa. Mówimy tu o zatrudnieniu w całej spółce.

Ważne jest to, że osoby, które zapiszą się do nowej przychodni, zyskują dostęp do wszystkich lekarzy zatrudnionych w Centrum Zdrowia (także tych pracujących w innych punktach), a także mogą liczyć na ambulatoryjną opiekę zdrowotną i diagnostykę w USK.