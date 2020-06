Mieszkańcy wschodniej części Opola bez ciepłej wody. Trwa wymiana magistrali

- Od poniedziałku w naszych blokach nie ma ciepłej wody. Szkoda, że nikt nas o tym nie poinformował wcześniej, bo przymus gotowania wody, by móc wziąć kąpiel, jest dużą uciążliwością dla nas wszystkich - skarży się jedna z mieszkanek bloków przy ulicy Kaliskiej. Należą one do Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Tomasz Maciaś, prezes OTBS, tłumaczy: "Informacja była, ale tylko na stronie internetowej".

Zawsze informujemy mieszkańców o wszelkich przerwach w dostawie mediów. Zależy nam na tym, by mieli oni pełny dostęp do informacji o utrudnieniach. W tej sytuacji jednak faktycznie zabrakło informacji wywieszonych na klatkach, bo uznaliśmy, że wystarczy ta w wersji elektronicznej. Ale jeśli mieszkańcy chcą w takich sytuacjach być informowani w tradycyjny sposób, będziemy to robić - odpowiada prezes.

Powodem czterodniowej (od północy 22 czerwca do 25 czerwca do końca dnia) przerwy w dostawie ciepłej wody są prace związane z wymianą magistrali ciepłowniczej w rejonie ulic Sosnkowskiego, Wodociągowej i Horoszkiewicza.