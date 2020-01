Mieszkania w Centrum Aktywizacji Społecznej w Opolu. Jak wyglądają?

Na parterze CAS ma być kawiarnia. Na piętrach pierwszym i drugim są pomieszczenia dla organizacji samorządowych oraz sale konferencyjne i szkoleniowe.



Integralną częścią centrum są też mieszkania chronione. Siedem takich lokali powstało na ostatnim, trzecim piętrze obiektu.

Będą w nich mogli zamieszkać młodzi ludzie, którzy kończą pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W te sposób będą mogły łatwiej wkroczyć w dorosłe życie i usamodzielnić się - mówi Zdzisław Markiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Zdzisław Markiewicz przyznaje, że założenie jest takie, aby jedna osoba bądź grupa osób nie mogły bezterminowo zajmować danego lokalu.

- Zakładamy pewien limit czasowy, choć mamy na uwadze fakt, że co człowiek, to inne okoliczności. Przewidujemy, że mieszkania będą zajęte do chwili zakończenia utrudnień życiowych ich mieszkańców - stwierdza.