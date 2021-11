Mieszkaniec Prudnika szantażował księdza grożąc, że go skompromituje. Żądał 50 tysięcy złotych. Został już aresztowany

Groził mu pobiciem, a nawet pozbawieniem życia. Ksiądz zakończył spotkanie stwierdzeniem, że nie ma przy sobie takich pieniędzy. Poprosił o czas, żeby mógł pójść do banku i wypłacić je z konta. Łukasz S. zgodził się poczekać. Zamiast do banku duchowny poszedł na komendę policji w Prudniku, gdzie wszystko opowiedział i przekazał nagranie rozmowy. Łukasz S. został zatrzymany bezpośrednio później.

- Według naszych ustaleń cała historia, która miała poniżyć i ośmieszyć księdza w oczach opinii publicznej, została wymyślona przez podejrzanego i nie ma nic wspólnego z prawdą – mówi prok. Przemysław Powirski z Prokuratury Rejonowej w Prudniku. – Łukasz S. usłyszał w prokuraturze zarzut usiłowania wymuszenia rozbójniczego, za co grozi mu nawet 12 lat pozbawienia wolności.

To nie jedyna ostatnio sprawa karna Sebastiana S. W maju tego roku Sąd Okręgowy w Opolu skazał go na 10 miesięcy więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej Artura Ż., która w ciągu 9 lat sprzedała na terenie Prudnika co najmniej 70 kilogramów narkotyków. Ten wyrok nie jest jeszcze prawomocny, w grudniu Sąd Apelacyjny we Wrocławiu będzie rozpatrywał apelację.