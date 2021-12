Mikołajkowy Bieg Prezentów w Opolu! Uczestników nie zniechęcił nawet śnieg

- Nigdy wcześniej nie brałam udziału w takim wydarzeniu, więc uznałam, że czas spróbować - mówi Julita Ilnicka z Prudnika. - Warunki od wczoraj trochę się zmieniły, bo spadł śnieg, ale tu nie chodzi o wynik, tylko o to, by dobrze się bawić. Biegam regularnie, więc 5 kilometrów nie powinno sprawić mi problemu. Mój rekord to 21 kilometrów, ale lepiej czuję się na krótkich dystansach.

Tomasz Saska biega od 15 lat. On również dotąd nie brał udziału w zorganizowanych wydarzeniach.

- Trochę mam tremę, ale atmosfera mikołajkowa sprawia, że ten bieg będzie na pewno inny niż wszystkie moje dotychczasowe treningi - mówi. - Oczywiście najbardziej obawiam się kontuzji. Wiem, że nie mogę forsować się ponad miarę, bo ostatnia kontuzja na rok wyłączyła mnie z normalnego funkcjonowania. Śniegu obawiam się mniej, choć na zimowe treningi dotąd chodziłem raczej do klubu fitness.