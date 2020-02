Zakochać się jest rzeczą piękną. Nic więc dziwnego, że osoby w tym stanie chcą na wszelkie sposoby swoją miłość wyrazić i utrwalić. Stąd słynne kłódki na mostach symbolizujące wieczne przywiązanie lub graffiti z inicjałami. Czy to jednak na pewno dobre sposoby, aby opowiedzieć światu o swoim uczuciu? Niestety, mimo że powód jest wzniosły, napisy na murach są traktowane jako wandalizm. Co zatem robić, by wyrażać miłość "na legalu", nie niszcząc budynków, środowiska oraz postępować zgodnie z prawem? Oto alternatywne sposoby.