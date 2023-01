Minęło dopiero pół miesiąca nowego roku. Ile postanowień noworocznych już złamaliście? Oto najpopularniejsze

Noc z 31 grudnia na 1 stycznia niewiele się różni od innych. Może oprócz tego, że większość ludzi o północy nie śpi, tylko wita mniej lub bardziej hucznie Nowy Rok.

Składamy wtedy bliższym najbliższym oraz znajomym życzenia, a po cichu dla siebie układamy listę postanowień noworocznych. 1 stycznia wydaje się idealny na nowe otwarcie, nowe plany i wyznaczenie ambitnych celów.

No właśnie, sęk w tym, że najczęściej są one zbyt ambitne.

- Za niepowodzenie w dotrzymywaniu postanowień noworocznych stoją źle założone i sformułowane cele - uważa trener mentalny Jakub B. Bączek. - Część z postanowień noworocznych prawdopodobnie pojawiła się na naszej liście nie po raz pierwszy, a i następna próba ich osiągnięcia może skończyć się porażką.

Trener mentalny Jakub B. Bączek radzi, aby swój swój plan celów do osiągnięcia w nowym roku układać według wzoru S.M.A.R.T. Co to znaczy? SMART to akronim od słów: