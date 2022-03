Minister Przemysław Czarnek przekazał Politechnice Opolskiej czek na prawie 6 mln zł i zapowiedział otwarcie nowego kierunku

Symboliczny czek, który szef resortu wręczył rektorowi Politechniki Opolskiej opiewa na 5 854 485 zł.

O pieniądze politechnika rywalizowała z największymi jednostkami naukowymi w Polsce. Dzięki temu wsparciu opolska uczelnia zrealizuje rekordową liczbę 12 doktoratów wdrożeniowych (do tej pory były 3). Doktorat wdrożeniowy to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora. Jest przeznaczona dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę naukową w połączeniu z pracą zawodową poza uczelnią.

– To także świetna współpraca z przemysłem i szansa dla przedsiębiorców na to, by zatrudnić zdolnego naukowca, który rozwiąże technologiczny problem, z którym zmaga się firma. Tym samym doktorant będzie jednocześnie pracował w przedsiębiorstwie i prowadził działalność naukową związaną z tematem swojej rozprawy doktorskiej w uczelni akademickiej, co miesiąc otrzymując z tego tytułu stypendium z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Mowa o kwocie w wysokości 3450 zł lub 4450 zł – wylicza prof. Marcin Lorenc, rektor PO.