Minister Rolnictwa zarejestrował kolejną potrawę tradycyjną z Opolszczyzny. To studzienina. Powinna "pyrkać" na kuchni 3-4 godziny

Studzienina to galareta z nóg wieprzowych, przygotowywana w sposób naturalny, bez dodawania sproszkowanej żelatyny. Wolno gotowane nogi wieprzowe wydzielają naturalny kolagen, który powoduje zastygnięcie galarety, a gospodynie dodają do tego marchewkę, kukurydzę, groszek czy kawałki jajka do smaku.

W wnioskiem o zarejestrowanie studzieniny jako produktu tradycyjnego w kategorii dania gotowe i potrawy wystąpiło do ministra Koło Gospodyń Wiejskich z Bogdanowic w gminie Głubczyce. Mieszkanki tego regionu uczyły się przygotowywać studzieninę od swoich matek i babć, które przyjechały na Opolszczyznę po wojnie jako repatrianci z Podola na Kresach Wschodnich.