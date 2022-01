Ministerstwo Zdrowia od 1 lutego 2022 skraca ważność Unijnych Certyfikatów Covidowych

Tak zwane paszporty covidowe po szczepieniu w schemacie podstawowym do tej pory wystawiane były na rok. Teraz ich ważność zostanie skrócona do 270 dni, licząc od daty zakończenia szczepienia w cyklu podstawowym (czyli jedną dawką w przypadku szczepionki jednodawkowej i drugą dawką w przypadku preparatu dwudawkowego). Dotyczy to m.in. seniorów i medyków, którzy w pełni zaszczepili się przed majem ub. roku. W ich przypadku aplikacja mobilna używana do weryfikacji certyfikatu wskaże, że ten dokument już wygasł. Przedłużyć go może - o kolejnych 270 dni - przyjęcie dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19.

UCC po dawce dodatkowej

Od 31 grudnia 2021 r. rozpoczął się proces wydawania UCC na okres 360 dni od daty przyjęcia dawki dodatkowej uzupełniającej. Natomiast od 1 lutego 2022 r. ważność przedmiotowych certyfikatów zostanie skrócona do 270 dni, licząc od daty szczepienia dawką dodatkową.

Dawka dodatkowa uzupełniająca podawana jest po 28 dniach osobom z upośledzeniem odporności, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystarczająca (podawana w celu osiągnięcia optymalnej ochrony).