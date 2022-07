Mistrzostwa Świata Katamaranów TOPCAT 2022 w Turawie rozpoczęte! [ZDJĘCIA]

- Pierwsze Mistrzostwa Świata Katamaranów TOPCAT odbyły się w 1996 roku w Tajlandii. Oprócz tego mistrzostwa zawitały do niemalże całej południowej Europy. Gospodarzem był też Dubaj, Turcja, Łotwa… no i padło na Polskę. Jest to ogromny prestiż. Imprezy takiej rangi jeszcze nie było – dumnie oświadcza Mariusz Łapot, prezes Jacht Klubu Opolskiego.