Młody opolanin na słynnym TEDx-ie! "Mały mistrz plasteliny"

7-letni Maciej Sebastian z Opola został zaproszony na słynną warszawską konferencję TEDxKids. Uczestników wydarzenia z całej Polski zachwycił swoją pasją i talentem do... lepienia z plasteliny.

Na co dzień Maciek jest uczniem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Opolu. Po lekcjach nie spędza jednak czasu przed konsolą czy ze smartfonem w dłoni. Zamiast tego woli lepienie z plasteliny. - Odkąd pamiętam Maciek bardzo lubił to robić. Plastelina pochłania go nawet przez kilka godzin dziennie. Tworzy figurki ludzików, samochody, dinozaury, a także większe, bardziej skomplikowane sceny. Wszystko to z odwzorowaniem szczegółów. Domy czy szafy mają ruchome elementy, scena z muzykami zawiera pełne okablowanie i tak dalej - mówi z dumą Katarzyna Trojańska, ciocia i matka chrzestna Maćka. Maciek wiele godzin spędza też na szukaniu inspiracji. - Nim coś ulepię, patrzę na obrazkach, jak to wygląda. Ostatnio na przykład zająłem się płetwalem błękitnym. Przeglądałem zgromadzone w domu atlasy oraz internet. Rodzice z kolei czytali mi ważne informacje na temat tego zwierzęcia. Dużo się przy tym wszystkim uczę - słyszymy od zdolnego opolanina.

Jak mówią żartobliwie rodzice, w domu brakuje już miejsca na rękodzieło. - Wszystkie półki zdobią prace naszego syna. Fotografujemy je, a z czasem Maciek przerabia je na kolejne figurki. Inaczej ciężko byłoby to wszystko pomieścić w mieszkaniu - mówi z uśmiechem Karolina Pawełczak, mama Maćka. Talent opolanina dostrzegli organizatorzy warszawskiej konferencji TEDxKids, na której młodzi Polacy w ubiegły piątek opowiadali o swoich pasjach, zainteresowaniach, ale i spostrzeżeniach na temat otaczającego świata. W tym roku w zaszczytnym gronie uczestników wydarzenia znalazł się też opolanin. - Ze względu na swój wiek, niespełna 8 lat, nie mógł on stanąć na deskach TEDx-u, ale organizatorzy zaprosili go jako partnera. Mój chrześniak zaprezentował swoje prace i opowiedział innym dzieciom, jak tworzyć takie dzieła. Był najmłodszym czynnym uczestnikiem TEDxKids! To naprawdę duże wyróżnienie - mówi pani Katarzyna.

- Chcę pokazywać innym, że to fajna zabawa, która daje mnóstwo radości. Swoją pasją na co dzień staram się zarażań swoich kolegów, którzy odwiedzają mnie w domu, bo to dobry sposób na wspólne spędzenie czasu, fajna alternatywa dla komputera - podsumowuje Maciek.

