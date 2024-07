Młody opolanin w gronie laureatów międzynarodowej olimpiady z arytmetyki mentalnej

- Metoda pochodzi ze starożytnej Japonii i ma już długą tradycję, rozsławioną na cały świat. Dodatkowo w wielu współczesnych szkołach, przede wszystkim w Azji, jest również przedmiotem szkolnym. W Polsce to dopiero raczkująca dyscyplina — mówi Zuzanna Różańska z Indigo Mental Club Polska, czyli szkoły arytmetyki mentalnej dla dzieci w wieku od 5 do 14 lat. - Dzieci uczą się początkowo obliczać działania, używając abakusa, czyli japońskiego liczydła. Z czasem, gdy wiedza się przyswoi i mózg zaczyna wykonywać działania bez zastanawiania się. Dziecko poznaje obliczenia wyobrażeniowe, czyli wyobraża sobie liczydło w głowie i dokonuje na nim obliczeń. Do tego jest potrzebna naprawdę dobra pamięć, żeby co sekundę pamiętać zmianę w koralikach na wyobrażonym liczydle. Dzięki temu uczniowie mają możliwość niesamowicie szybkich obliczeń, które niejednokrotnie przewyższają szybkość kalkulatora.