Młodzi aktorzy pokazali, że umieją się dobrze bawić, także po niemiecku. Podsumowanie projektu „Jugenkabarett”

- Projekt „Jugenkabarett” w tym roku zastąpił znany z lat ubiegłych lat „Jugendbox” - mówi Sebastian Gerstenberg, jego koordynator. - Wystąpiło, z bardzo ciekawymi programami, pięć grup. Młodzi ludzie mieli czas od maja do końca listopada by stworzyć program kabaretowy długości od 10 do 15 minut. Pisali scenariusze, potem prowadzili próby sceniczne. Ze względu na sytuację pandemiczną zdecydowano, że finał będzie się odbywał online. Twórcy spektakli nagrali je. Programy są obecnie dostępne na Youtubie, na kanale „Wochenblattu” i tam można je zobaczyć.