Młodzi Demokraci i Młoda Prawica z Opola: jesteśmy przeciwni indoktrynacji w szkołach

Wraz z powrotem dzieci do szkoły powrócił temat kierunku, w jakim zmierza polska edukacja. Zdaniem Tobiasza Gajdy, lidera opolskich struktur Młodych Demokratów, czyli młodzieżówki Platformy Obywatelskiej – nowa podstawa programowa uwypukliła problem, jaki wskazywali od wielu miesięcy.

- Wolność nauki to jeden z najważniejszych aspektów edukacji. Nie ma jednak wolności, jeśli zgodzimy się na dalsze „dokręcanie śruby” i podporządkowywanie szkoły jedynie jednej wizji – tłumaczy.

Wyjaśnił również, że choć sam jest aktywnym politykiem i jednocześnie wykładowcą akademickim, to w nauce nie ma miejsca na polityczną indoktrynację.

- Szkoła stała się szczujnią na indywidualizm i różnorodność i nie jest już miejscem, do którego uczniowie przychodziliby z przyjemnością. Dochodzi do wojen ideologicznych, a na to nie ma zgody młodego pokolenia – uważa Kacper Kunstler z Młodej Prawicy, młodzieżówki Porozumienia.