Młodzi Opolanie podążają śladami bohaterów spod Monte Cassino. Zobacz zdjęcia harcerzy ZHR z rocznicowej wyprawy do Włoch

Walki o włoskie wzgórze Cassino trwały od stycznia do maja 1944 roku. Umocnienia na wzgórzu były częścią niemieckiej linii obrony, tak zwanej linii Gustawa. Alianci nacierali na Monte Cassino cztery razy. Ostatni próbę podjęli dowodzeni przez generała Władysława Andersa żołnierze 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. I to dopiero im 18 maja udało się zająć dominujące nad okolicą ruiny klasztoru benedyktynów.

Okrągła rocznica zwycięstwa polskiego oręża to okazja do przypominania o tamtych czasach. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej zorganizował wyprawę śladami polskich żołnierzy we Włoszech. W sumie około 600 druhen i druhów od kilku dni przemierza Półwysep Apeniński, a zwieńczeniem wyprawy jest udział w uroczystościach rocznicowych na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino. Po drodze odwiedzili m.in. Rzym oraz polskie cmentarze wojenne w Bolonii i Loreto.