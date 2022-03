Młodzi samorządowcy z Opola chcą mieć wpływ na życie szkoły i miasta. I Kongres Samorządów Uczniowskich odbędzie się w Opolu

To inicjatywa Młodzieżowej Rady Miasta, by do dyskusji o wspólnych sprawach włączyć też najmłodszych, szkolnych samorządowców.

W programie kongresu jest m.in. prezentacja Strategii Rozwoju Oświaty w Opolu do roku 2030 oraz wykład na temat standardów mediacji szkolnej i rówieśniczej. Będzie też mowa o Budżecie Obywatelskim Opola oraz budżecie uczniowskim.

- Nie ma lepszego gruntu do krzewienia idei samorządności, niż grunt edukacyjny. Samorządności należy uczyć w szkole, bo bez tego nie ma demokracji. Trzeba sprawić, by młodzi ludzie zdobywali niezbędne umiejętności - porozumiewania się, dyskutowania, mediowania. Trzeba nad tym pracować nie tylko z uczniami, ale też z dorosłymi, aby podejmowane w ramach samorządów uczniowskich działania nie były pozorowane - mówi Aleksander Iszczuk, naczelnik Wydziału Oświaty w Opolu.

- Pierwszy raz zapytamy w Opolu samorządy uczniowskie jakie są ich potrzeby w zakresie prawa i porad prawnych. Młodzi powinni wiedzieć, że mogą korzystać pomocy prawnej zarówno oferowanej przez Klinikę Prawa na Uniwersytecie Opolskim, jak i z poradni w Centrum Dialogu Obywatelskiego - podkreśla Alicja Wiśniewska, przewodnicząca koła naukowego Bona Fides na UO.