Młodzież z Opola oburzona likwidacją połączeń nocnych MZK. "Jak mamy wrócić z imprezy albo nocnej zmiany w pracy?” Jest szansa na zmianę? Mateusz Majnusz

Na konferencji prasowej pod opolskim ratuszem młodzieżowi działacze Platformy Obywatelskiej skrytykowali decyzję przewoźnika, która ich zdaniem jest zaprzeczeniem rozwijania transportu publicznego w Opolu. Mateusz Majnusz / MZK Opole

Opolscy studenci i uczniowie zwrócili się do prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego z prośbą o przywrócenie linii nocnych w mieście, które z początkiem stycznia zniknęły z połączeń MZK Opole. W konsekwencji osoby mieszkające na terenach sołectw przyłączonych przed sześciu laty do Opola, obecnie nie mają jak w nocy wrócić do swojego domu.