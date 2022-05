Mniszek lekarski, rumianek i akacja. 7 kwiatów jadalnych do użycia w kuchni. Zobacz wyjątkowe przepisy

Jadalne kwiaty to często intrygujący element dekoracyjny. Najczęściej wykorzystuje się je jako dekorację tortów. Warto wiedzieć, że wśród nich sprawdzą się także kwiaty jadalne na tort. Wiosną i latem warto zerwać odpowiednie rośliny i pokusić się o zrobienie smacznego posiłku. Przybliżamy najciekawsze kwiaty jadalne, które warto stosować w kuchni.

Kwiaty jadalne to intrygujący temat, który można zgłębiać również w kontekście walorów zdrowotnych. W książce „Jadalne kwiaty. 186 przepisów na dania z kwiatów” autorstwa Małgorzaty Kalemby-Drożdż opublikowanej przez Wydawnictwo Pascal znajduje się mnóstwo propozycji na przygotowanie posiłków z kwiatami. Wśród nich można wybierać przepisy na dania główne, zupy, sosy, ciasta i desery. Dzięki uprzejmości wydawnictwa Pascal udostępniamy 5 przepisów z wykorzystaniem kwiatów jadalnych. Kliknij w przycisk, aby zobaczyć zdjęcia

- Jadalnych kwiatów można używać nie tylko do dekorowania potraw, ale również stosować je jako aromatyczne przyprawy lub jeden z głównych składników dania. Takie potrawy wyróżniają się niezaprzeczalnym pięknem – nawet najdrobniejsze kwiaty dodane do posiłku momentalnie przykuwają wzrok i intrygują biesiadników. Kwiaty na talerzu zachwycają nie tylko bogactwem barw i kształtów, lecz także niesamowitą różnorodnością smaków i zapachów. Mogą być słodkie jak pierwiosnki, kwaśne jak begonie, goryczkowe jak aksamitki, pikantne jak nasturcje, aromatyczne jak fiołki, róże czy dziki bez – ich unikalnych smaków nie da się porównać do żadnych innych. Inne, jak bratki czy storczyki, nie mają charakterystycznego smaku, za to pięknie wyglądają w potrawach – zaznacza we wstępie Małgorzata Kalemba-Drożdż.

Kwiaty jadalne – nie tylko do dekoracji

Wiosną i latem można sięgać po wiele kwiatów, które rosną w przydomowych ogródkach. Warto sadzić takie gatunki roślin, które mogą przysłużyć się także kulinarnie. Wiele z nich posłuży jako wspomagające zdrowie herbatki. Wybraliśmy popularne kwiaty, które są łatwo dostępne na polach i łąkach.

Mniszek lekarski

Potoczna nazwa to mlecz. Z końcem kwietnia i początkiem maja kwitną niemal wszędzie. Smak ma słodko-gorzki i najczęściej stosowany jest do produkcji tak zwanego miodu majowego, czyli syropu z kwiatów mniszka. Świetnie smakuje smażony w cieście naleśnikowym lub jako składnik konfitury. Mniszek lekarski zawiera witaminę C, wapń i potas.

Nasturcja jadalna

Jeden z najczęściej jedzonych kwiatów. Używany do dekoracji, a także składnik sałatek. W smaku podobne do rzeżuchy. Niedojrzałe nasiona marynowane są tak samo, jak kapary. Nasturcja ma działanie bakteriobójcze i wzmaga produkcję żółci. Nasturcja większa przywędrowała z Ameryki Południowej. Kwitną między czerwcem a listopadem.

Lawenda

Kwiaty lawendy są powszechnie używane w kuchni francuskiej. Stosuje się je do marynaty do kurczaka i piecze w miodzie. A także używa jako składnik do ciasteczek, sosów do lodów lub uspokajającej herbaty ułatwiającej zaśnięcie. Suszone lub świeże kwiaty lawendy powinny być używane z umiarem, bo mają silny, mydlany zapach.

Chaber bławatek

Chaber bławatek ma intensywny niebieski kolor wpadający w barwę granatową. Często używa się go do dekoracji tortów i ciastek. Można przyrządzić z niego domową nalewkę lub syrop. Suszone kwiaty chabru będą znakomitym dodatkiem do czarnej herbaty. Rumianek

Kwiaty rumianku mają ziołowy, słodki zapach. Używa się ich do przygotowania naparu, a także jako dekoracja dań z jajek. Rumianek można też użyć do aromatyzowania wytrawnych przekąsek, wypieków, zimnych napojów i alkoholi, a kandyzowane mogą być dekoracją tortów. Rumianek ma działanie: uspokajające,

antyalergiczne,

rozkurczowe,

i przeciwzapalne.

Akacja

W czerwcu i lipcu akacja wykorzystywana jest do przyrządzania sezonowego przysmaku z ciasta naleśnikowego. Wiele osób wspomina to jako jedzenie z dzieciństwa. Akacja to także składnik syropu i konfitury. Nadaje się do używać przygotowania sałatki, a także nadaje aromatu ciastom i deserom.

Farbownik

Roślina określana jest również wołowym zielem. Kwitną w czerwcu i lipcu. Farbownik ma neutralny smak, ale docenia się wysokie walory ozdobne. Rośnie łąkach i rumowiskach. Roślina używana była do barwienia tkanin. Z jego korzeni przygotowano kolor czerwony, a z ziela żółty. Farbownik ma działanie wykrztuśne.

Pozostałe kwiaty jadalne, które warto mieć na oku to na przykład: gorczyca, bratek, hibiskus, begonie, fiołki i magnolia.

Kwiaty jadalne – przepisy na pyszne danie

Sałata „Polna bieda”

4 porcje Składniki 2 garście młodych liści mniszka lekarskiego

1 garść młodych liści stokrotek

1 garść młodych liści pokrzywy

10–15 kwiatów stokrotek

10–12 kwiatów mniszka

opakowanie sera feta

3–4 łyżki oliwy z pierwszego tłoczenia

sól, pieprz Przygotowanie: Opłucz listki stokrotek i mniszka. Najlepiej zrywać liście roślin, które jeszcze nie zakwitły. Listki pokrzyw obrywaj w podwójnych rękawiczkach lub przez grubą warstwę papieru, a następnie przelej je wrzątkiem na sitku, żeby usunąć parzące włoski zawierające kwas mrówkowy. Fetę pokrój w kostkę. Połącz listki, kwiaty oraz ser. Przypraw i polej oliwą.

Sos tysiąca kwiatów

4–6 porcji Składniki 1/2 szklanki majonezu

6 łyżek pikantnego ketchupu

1 łyżeczka chili

sól, pieprz

po 1 łyżeczce płatków gorczycy, wieczornika, szczypiorku, rzeżuchy łąkowej, cykorii, kurdybanka Przygotowanie: Wszystkie składniki wymieszaj i podawaj do sałatek, mięs lub kanapek.

Sorbet malinowy z farbownikiem

4 porcje Składniki 300 g malin

ok. 1/4– 1/2 szklanki brązowego cukru lub ksylitolu

1 mały banan

sok z ½ cytryny

15–20 drobnych kwiatów farbownika Przygotowanie: Maliny przetrzyj przez sito, by pozbawić je pestek. Zmiksuj z bananem i pozostałymi składnikami. Wlej do maszyny do lodów i dalej postępuj zgodnie z instrukcją lub wstaw do zamrażalnika, co godzinę intensywnie mieszając. Przed podaniem udekoruj sorbet pięknie kontrastującymi barwą kwiatami farbownika.

Akacjowe racuchy

4 porcje Składniki 1 1/2 szklanki maślanki lub mleka

1 1/2 szklanki mąki pszennej lub z ciecierzycy

2 łyżki cukru

2 jajka

2 łyżki oleju

500 ml kwiatów akacji oderwanych od szypułek

szczypta soli

olej do smażenia Przygotowanie: Ze wszystkich składników ubij puszyste ciasto. Wmieszaj w nie kwiaty akacji. Nakładaj łyżką na rozgrzany olej i smaż na rumiano. Podawaj z miodem, bitą śmietaną lub oprószone cukrem pudrem. Można też smażyć całe kwiatostany akacji zanurzane w cieście naleśnikowym, ale bardziej wybredne osoby (np. dzieci) mogą narzekać na obecność dość twardych szypułek.

Panna cotta rumiankowa

4 porcje Składniki 2 łyżki świeżych lub 2 łyżeczki suszonych kwiatów rumianku

500 ml śmietany kremówki

3 łyżki miodu, nierafinowanego cukru lub ksylitolu

2 kopiaste łyżeczki żelatyny

2 łyżki mleka

1 łyżeczka soku z cytryny

szczypta skórki startej z cytryny

kwiaty rumianku do dekoracji Przygotowanie: Żelatynę namocz w zimnym mleku. Rumianek zagotuj ze śmietaną, ale pilnuj, by nie doprowadzić do wrzenia. Odstaw pod przykryciem na 15 minut. Przecedź, dodaj miód, cukier lub ksylitol. Żelatynę rozpuść na małym ogniu (nie gotuj) i połącz z rumiankowym naparem. Dodaj sok i skórkę z cytryny, przelej do foremek lub pucharków i odstaw do stężenia. Przed podaniem udekoruj świeżymi lub krystalizowanymi kwiatami rumianku.

Gdzie kupić kwiaty jadalne?

Suszone kwiaty jadalne można kupić w sklepach zielarskich, aptekach lub sklepach ze zdrową żywnością. Suszone kwiaty dostępne są także na stronach internetowych. Kupna kwiatów najlepiej unikać w sklepach ogrodniczych, kwiaciarniach i giełdach kwiatowych. Często na takich kwiatach znajduje się opis, że nie nadają się do spożycia ze względu na użycie środków ochrony roślin. Świeże kwiaty jadalne można też kupić w dyskontach spożywczych i hipermarketach w plastikowych pojemnikach.

Ile kosztują kwiaty jadalne?

Świeże kwiaty jadalne takie jak nasturcja kosztują około 8 -10 złotych za 50 g opakowanie. W wersji suszonej za 25 g zapłacimy 5 złotych. Suszone płatki róży około 8 złotych, za 25 g opakowanie suszonych kwiatów bławatka zapłacimy około 6,50 zł. Cena jest przybliżona i może zmieniać się u różnych producentów.