Moc wzruszeń, "sto lat" i pyszny tort na Gali Wojewódzkiej Szlachetnej Paczki [ZDJĘCIA]

- Dzisiejsza gala to podsumowanie wszystkiego, co zrobiliśmy w minionym roku. A jest o czym mówić, bo na Opolszczyźnie mamy 23 liderów, którzy koordynują pracę 266 wolontariuszy. Ci z kolei pomogli blisko 400 rodzinom, które dostały paczki o wartości średnio 2900 złotych - wylicza Katarzyna Doros, koordynator regionalny Szlachetnej Paczki w Województwie Opolskim.

By przypadający na początek grudnia Wielki Finał, zwany też Weekendem Cudów, mógł się odbyć, niezbędna jest wielomiesięczna praca wolontariuszy. Ci w sobotę dostali pisemne podziękowania oraz upominki.

- To wszystko nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie darczyńcy. Polacy, w tym oczywiście Opolanie, chętnie pomagają innym. Ludzie kupują różne potrzebne w danej rodzinie przedmioty, ubrania, sprzęty. Firmy chętnie pomagają, chociażby w ich montażu, oczywiście za darmo. To jest naprawdę piękna inicjatywa, która łączy osoby potrzebujące wsparcia z tymi, którzy chcą pomóc. I to jest wspaniałe! - podsumowuje Alicja Wiśniewska, doświadczona wolontariuszka Szlachetnej Paczki.