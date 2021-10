Mocny apel psychologów w sprawie dehumanizacji uchodźców. Wśród nich opolanin, dr hab. Tomasz Grzyb

„Stanowczo sprzeciwiamy się rozpętanej przez polskie władze kampanii nienawiści wokół osób szukających schronienia w naszym kraju” – piszą autorzy listu.

„W trakcie konferencji prasowej 27 września ministrowie Mariusz Kamiński i Mariusz Błaszczak zaprezentowali – rzekomo znalezione w telefonach komórkowych osób zatrzymanych na granicy polsko-białoruskiej – zdjęcia egzekucji, uzbrojonych mężczyzn, broni, sfałszowanych dowodów tożsamości oraz treści związane z karalnymi czynami seksualnymi” – czytamy w dokumencie. „Takie działania polskich władz polegające na budowaniu wizerunku uchodźców i uchodźczyń jako osób kojarzących się z terroryzmem, dziecięcą pornografią i zoofilią są podręcznikowym przykładem dehumanizacji i manipulowania opinią publiczną. (…) To od takich działań zaczynały się masowe programy usuwania – najpierw z przestrzeni publicznej symbolicznego, a później najzupełniej fizycznego – ludzi w nazistowskich Niemczech czy w Rwandzie. To, co zaczyna się od etykiet słownych, często przeradza się w działania fizyczne. Raz rozbudzone negatywne emocje społeczne niezwykle trudno uspokoić”.