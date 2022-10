Moda na jedzenie muchomorów podbija Internet. Celebryci lansują niebezpieczny dla zdrowia trend. Czym grozi zjedzenie muchomora czerwonego?

Niebezpieczna moda na jedzenie muchomorów kreowana przez influencerów

Czym jest muchomor czerwony i dlaczego jest niebezpieczny?

Muchomor czerwony (Amanita Muscaria) należy do rodziny muchomorowatych (Amanitaceae) tej samej, do której należy również najsilniej trujący muchomor zielonawy, inaczej nazywany sromotnikowym. Muchomor czerwony ma charakterystyczny czerwony kolor i białe plamki na kapeluszu, dzięki czemu wyróżnia się spośród innych grzybów i łatwo go zauważyć w leśnym poszyciu. Raczej trudno go pomylić z innymi grzybami, dlatego nie jest on zwykle zjadany przez przypadek jak inne trujące gatunki.