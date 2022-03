Modelka z Kluczborka robi karierę w Indiach. Oto Asia Kalitan [ZDJĘCIA]

Zaraz po konkursach miss podpisała umowę na 3-miesięczny kontrakt modelingowy w New Delhi w Indiach.

Karierę modelingową piękna mieszkanka Kluczborka rozpoczęła już w gimnazjum. Jako modelka pojawia się na wybiegach, w reklamach, teledyskach.

Od trzech tygodni jest już w Indiach.

- Indie są przepięknym miejscem, ale bardzo odmiennym kulturowo. Moje pierwsze wrażenie było bardzo specyficzne: byłam wręcz przerażona! - opowiada Asia Kalitan. - Na szczęście szybko się zaaklimatyzowałam. Po trzech tygodniach bardzo mi się podoba.

- Zaczęłam od razu ciężko pracować. Pierwszy tydzień był aktywny, miałam od razu cztery zlecenia pod rząd! - dodaje modelka z Kluczborka. - Nawet nie zdążyłam się porządnie wypakować, a już musiałam jechać do innego miasta na sesję zdjęciową. To była Ludhiana, do której podróż trwała prawie 8 godzin w jedną stronę!