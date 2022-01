Modelki z zespołem Downa. Te dziewczyny nie boją się spełniać swoich marzeń. Robią światową karierę w branży modelingu

Świat modelingu przez ostatnie kilkadziesiąt lat ogromnie się zmienił. Na wybiegach mody, okładkach gazet i reklamach coraz częściej można zobaczyć kobiety czarnoskóre, z bielactwem, łyse, z siwizną i zmarszczkami. Większość projektantów zrozumiała, że rozmiar zero i uwidocznione kości policzkowe to nie wszystko. Dzisiaj liczy się to, czym dana osoba może się wyróżnić. Tak było w przypadku trzech dziewczyn z zespołem Downa, które zrobiły karierę w modelingu.