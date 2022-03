Moje Ciepło 2022. Możesz uzyskać do 21 tys. zł zakup pompy ciepła. Kiedy program startuje i jakie ma zasady?

Jakie wymogi musi spełniać dom jednorodzinny, by kwalifikować się do programu?

Moje Ciepło, czyli dopłaty do pomp ciepła – terminy i kwoty do uzyskania

Pompy ciepła należą do jednych z najbardziej ekologicznych, ale też najdroższych źródeł ciepła – wraz z montażem jest to wydatek rzędu 30-50 tys. zł. Mimo to urządzenia te stale zyskują w Polsce na popularności. Jak podaje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, np. w 2020 r. Polacy kupili ok. 56,5 tys. pomp – aż o 52 proc. więcej niż w 2019 r.

Teraz w zakupie pompy ciepła do domu jednorodzinnego pomoże program Moje Ciepło. Nowy program dopłat ma ruszyć w I połowie 2022 r. Można będzie uzyskać: