Molo w Sopocie znowu jest płatne. Ile kosztują bilety na najdłuższe molo w Europie? Aktualny cennik na sezon 2023

Molo w Sopocie – atrakcja ma już prawie 100 lat

Molo w Sopocie to także kawał historii – pierwszy pomost zbudowano na tej plaży w 1827 r., obecne molo skonstruowano w 1928. Po rozbudowie sopockiego uzdrowiska molo zyskało funkcję przede wszystkim rekreacyjną, choć do dziś w głowicy działa przystań morska „Molo”, a na końcu pomostu marina dla jachtów.

Wstęp na molo w Sopocie jest płatny

Trzeba jednak pamiętać, że wstęp na molo w Sopocie w sezonie wiosenno-letnim jest płatny dla turystów spoza miasta. W 2023 r. sezon płatnego wstępu na molo zaczął się 7 kwietnia i potrwa do 1 października.

Molo w Sopocie – ile kosztują bilety wstępu? Cennik 2023

By wejść na molo w Sopocie, trzeba kupić bilet. Ceny wyglądają następująco:

Bilet normalny: 10 zł

Bilet ulgowy: 5 zł (dzieci 3-16 lat, osoby z I grupy inwalidzkiej z opiekunami)

Bilet rodzinny 2+1: 21 zł

Bilet rodzinny 2+2: 22 zł

Bilet rodzinny 2+3: 23 zł

Bilety na molo w Sopocie można kupić online.

W kasach biletowych przy samym molo można też kupić bilety grupowe. Obowiązują rabaty: dla grup do 15 osób 10%, do 50 osób 15%, do 100 osób 20%.