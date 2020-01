Morderstwo w Zawadzie pod Opolem. Zapadł wyrok w głośnej sprawie

Do zabójstwa doszło 9 grudnia 2018 roku w podopolskiej Zawadzie. 38-letni Marek M. prowadził tam biznes. Miał problemy finansowe, a mieszkający pod Opolem Maciej Z. pożyczał mu pieniądze na procent.

Oskarżony twierdzi, że wcześniej wziął od niego ponad 50 tys. złotych, które spłacił. Jesienią 2018 potrzebował kolejnych 20 tysięcy. Miał je oddać wiosną następnego roku.

Z. za każdy miesiąc miał sobie naliczać 500 złotych odsetek.

- Tego dnia przyszedł do mojego warsztatu z bronią i kazał podpisać papier in blanco. Był nerwowy i wyglądało na to, że jest pod wpływem narkotyków - wyjaśniał przed sądem Marek M. - Pytałem, po co mu ten papier, a wtedy on przystawił mi broń do głowy i zaczął krzyczeć, że rozjeb... mi łeb i zaje... syna. Mój synek miał wtedy 7 lat.