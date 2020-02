Morsy kąpały się na Bolko w Opolu. Woda miała temperaturę 3,5 stopnia Celsjusza! [ZDJĘCIA]

Członkowie grupy Morsy Opole jak co niedzielę weszli do kąpieliska Bolko. Woda miała temperaturę 3,5 stopnia Celsjusza. Przed tygodniem nie zraziło ich nawet to, że musieli rozbijać lód, by się wykąpać.

Członkowie grupy Morsy Opole spotykają się na kąpielisku Bolko w Opolu o godz. 11 w każdą niedzielę od późnej jesieni do wczesnej wiosny. Oprócz tego wchodzą do wody na specjalne okazje, takie jak pożegnanie mijającego roku oraz powitanie nowego. Czytaj także Opolskie morsy nie mogą się doczekać ujemnych temperatur

Nawet przebierańcy weszli w Nowy Rok do lodowatej wody! Zobacz zdjęcia Nie inaczej było w pierwszą niedzielę lutego. Choć temperatura wody w kąpielisku Bolko wynosiła ledwie 3,5 stopnia Celsjusza, ponad pół setki osób postanowiło skorzystać z ożywczej kąpieli. Wśród nich były zarówno dzieci, jak i dorośli oraz seniorzy. Przed tygodniem morsów nie odstraszył nawet lód na powierzchni kąpieliska Bolko. Przeciwnie, to było coś, na co czekali! Gdy temperatura powietrza jest niższa od zera, wtedy przebywanie w wodzie, która ma kilka stopni Celsjusza, jest znacznie przyjemniejsze - argumentował Dariusz Chwist, członek grupy Morsy Opole. Ponieważ w ostatnich dniach temperatury były dodatnie, na kąpielisku Bolko nie było lodu do rozkuwania. Ludzie z grupy Morsy Opole liczą jednak na to, że w tym sezonie będzie jeszcze ku temu okazja. Dodajmy, że w nadchodzącym tygodniu grupa zaprasza na zainaugurowanie ferii zimowych kąpielą w Bolko. Ta odbędzie się w sobotę 8 lutego o godz. 11. Wydarzenie jest współorganizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.