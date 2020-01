Morsy Opole. Miłośnicy zimnych kąpieli nie mogą się doczekać ujemnych temperatur [ZDJĘCIA]

Członkowie grupy Morsy Opole co niedzielę kąpią się w kamionce Bolko. - Czekamy na to, aż temperatura powietrza spadnie poniżej zera i trzeba będzie rozbijać lód, żeby wejść do wody - mówi Dariusz Chwist, jeden z morsów.

Niedzielne morsowanie członków grupy zawsze rozpoczyna się o godz. 11. Na miejscu zazwyczaj pojawia się około setki osób, wśród nich są zarówno nastolatki, jak i osoby nieco starsze. Ich wspólnym mianownikiem jest to, że do wody wchodzą w czapkach. - Gdy jest słonecznie i bezwietrznie, to czapki nie są potrzebne. Ale w ostatnim czasie trudno o taką aurę. Dlatego morsy mają nakrycia głowy. By ich nie przewiało i by się nie pochorować - tłumaczy Dariusz Chwist z grupy Morsy Opole.

Woda miała 4,5 stopnia! Opolskie morsy pluskały się w Bolko - Część osób zakłada też rękawiczki. Dzięki nim ręce nie są takie zgrabiałe po wyjściu z wody - dodaje. Dariusz Chwist nie kryje, że opolskie morsy czekają, aż zrobi się... zimniej. - Gdy temperatura powietrza jest niższa od zera, wtedy przebywanie w wodzie, która ma kilka stopni Celsjusza, jest znacznie przyjemniejsze - przekonuje.