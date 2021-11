Morsy z Dębowej i Opola doczekały się pierwszego śniegu. Te zdjęcia trzeba zobaczyć!

Grupa Morsy Opole, która działa w stolicy regionu już od 15. lat, spotyka się na kamionce Bolko w każdą niedzielę, o godz. 11 (sezon trwa aż do 21. marca, czyli dnia w którym powitamy wiosnę).

Grupa morsów z Dębowej z kolei działa od 20 lat, ale z roku na rok miłośników kąpieli w przeraźliwie zimnej wodzie przybywa (dotyczy to właściwie całego regionu - przyp. red.). Na akwenie Dębowa (gm. Reńska Wieś) spotykają się w soboty i niedziele, choć zdarzają się śmiałkowie, którzy morsują nawet codziennie. Wejścia odbywają się w samo południe, ale trzeba pamiętać o rozgrzewce, dlatego spotkanie rozpoczyna się kwadrans przed godz. 12 na głównej plaży.

Śmiałkowie z obu grup są zgodni co do jednego - kto raz zebrał się na odwagę, z dużym prawdopodobieństwem zostanie z nimi aż do wiosny. - Samopoczucia po takiej lodowatej kąpieli nie da się porównać z niczym innym. Energia i dobry humor na cały nadchodzący tydzień gwarantowane - mówi Dariusz Chwist z grupy Morsy Opole.