Most Groszowy w Opolu otwarty dla pieszych. Ale to nie koniec prac na przeprawie nad Młynówką [ZDJĘCIA]

Most Groszowy był wyłączony z ruchu pieszego i rowerowego od połowy sierpnia. Wtedy to rozpoczęto przygotowania do modernizacji konstrukcji. Ta obejmowała m.in. piaskowanie, a następnie pokrycie farbą antykorozyjną metalowych elementów mostu. Potem pokryto go świeżą warstwą zielonej farby, aby przywrócić mu jego charakterystyczny kolor.