Motocykliści pędzą w góry. Po drodze czekają na nich patrole polskiej i czeskiej policji. Mandaty się sypią

Ostatnia taka akcja miała miejsce na początku czerwca na wysokogórskiej przełęczy Czervenohorskie Sedło, przez którą prowadzi dobrze wyprofilowana droga z 11 serpentynami. Trasa jest bardzo ceniona przez motocyklistów.

- Niemal co drugi skontrolowany wtedy kierowca złamał prawo – informuje por. Teresa Nueubaerova, rzecznik policji w czeskim Jeseniku. - Funkcjonariusze policji wymierzyli na miejscu 62 mandaty w wysokości 46 tysięcy koron czeskich (ok. 9 tysięcy złotych). Zgłosili także 10 wykroczeń do właściwego organu administracyjnego i wymierzyli 9 kaucji dla cudzoziemców na łączną kwotę 65 tysięcy koron (13 tys. złotych).