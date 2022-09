Mówi się, że Opole jest zielonym miastem. Sprawdziliśmy, jak jest naprawdę

- Turyści przyjeżdżający do nas z różnych zakątków Polski są pod wielkim wrażeniem, ile zieleni mamy w naszym mieście. Gdziekolwiek by się nie rozejrzeć, z jakiejkolwiek strony świata by nie spojrzeć na Opole, tam widać wiele drzew i terenów zielonych – tłumaczy Natalia Ciępka.