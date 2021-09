„Mówiące znaki władzy” - nowa wystawa o dawnym Opolu przez Archiwum Państwowym

- Wystawa jest częścią większego projektu „Piastowie opolscy. Alternatywna historia” – mówi prof. Anna Pobóg–Lenartowicz, prezes opolskiego oddziału PTH - By spopularyzować dzieje Opola i Piastów opolskich połączyliśmy siły z archiwum. W kwietniu odbyła się konferencja, w czasie której zastanawialiśmy się, co by było, gdyby Władysław Opolczyk został królem Polski albo gdyby wojska Jagiełły zdobyły Opole, gdyby do miasta nie przybyła księżniczka Viola, zaś Mikołaj II nie zginął w Nysie. Wystawa jest drugą częścią tego projektu.

- Pokazujemy dokumenty dotyczące władców, którzy na Śląsku rządzili, opatrzone pieczęciami. Są one pokazane w powiększeniu, a więc doskonale widoczne. Oprócz opisów dokumentów i biogramów postaci proponujemy także materiały do słuchania – podkreśla dr Aleksandra Starczewska-Wojnar z Archiwum Państwowego w Opolu. - Są to trzy podcasty, w których pani profesor Lenartowicz opowiada historie z Opola, oraz trzy bajki stworzone przez archiwistów (można je odtworzyć z pomocą kodu QR). Będziemy te materiały wykorzystywać na lekcjach archiwalnych dla przedszkolaków, pokażemy im też pieczęcie. Starsze dzieci będą poznawać historię Piastów i związane z nią dzieje Śląska.

Wystawa została przygotowana także w kontekście Jarmarku Franciszkańskiego, bo też Piastowie mają z franciszkanami w Opolu wiele wspólnego.