Mróz, Miodek, Pawlikowska czy prezydent Kwaśniewski. Wiemy, kto wystąpi w tym roku na Festiwalu Książki w Opolu [WIDEO]

- Festiwal doczekał się już siódmej edycji. W tym roku ponownie pragniemy sprostać oczekiwaniom naszych gości i pokazać, że warto czytać, pisać i tworzyć. Łącznie we wszystkich edycjach udział wzięło kilkaset tysięcy osób, miało miejsce blisko 400 spotkań autorskich, a do Opola przyjechało ponad 400 wydawnictw – wylicza Judyta Gralka, organizator Festiwalu Książki w Opolu i wiceprezes Fundacji Fabryka Inspiracji.

W Opolu wystąpią najpopularniejsi pisarze w Polsce

Remigiusz Mróz,

Aleksander Kwaśniewski,

Natalia de Barbaro,

Beata Pawlikowska,

Andrzej Dragan,

Jan Miodek,

Marek Kamiński,

Sylwia Chutnik,

Wojciech Chmielarz,

Marcel Moss,

Maria Peszek,

Michał Rusinek,

Manuela Gretkowska,

Igor Brejdygant

i wielu innych.

Tegoroczny festiwal to niezmiennie także koncerty. W tym roku każdy dzień festiwalowy kończy się koncertem w określonym klimacie – Meek, Oh Why? Zamknie pierwszy dzień festiwalu koncertem w klimatach rapu, kolejnego dnia z mocniejszym rockowym brzmieniem wystąpi kultowy już zespół Luxtorpeda, natomiast w ostatni festiwalowy wieczór zespół The Overview Effect uraczy nas rytmiczną fuzją soulu i jazzu.